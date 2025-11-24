Trafic à Niague–Keur Massar : un trafiquant arrêté, une arme saisie et 3 kg de drogue récupérés

La Brigade de Recherches de Keur Massar a mené, les 21 et 22 novembre 2025, une série d’opérations ciblées dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, aboutissant à plusieurs interpellations et saisies importantes. Le vendredi 21 novembre, exploitant un renseignement jugé « fiable », les enquêteurs ont infiltré un réseau actif à Niague après de longues heures de surveillance. Ils ont interpellé le principal suspect dans son poulailler pour détention, offre et cession de chanvre indien, ainsi que pour détention d’arme à feu sans autorisation. La perquisition menée sur les lieux a permis de saisir 2,5 kg de chanvre indien, une arme à feu, deux munitions de calibre 6 mm et un étui de munition 12/7.Le lendemain, au cours d’une patrouille de sécurisation dans leur périmètre de compétence, les gendarmes de la même unité ont repéré un individu dissimulé dans un recoin et présentant un comportement suspect. Une intervention discrète a conduit à son interpellation et à la découverte de 500 grammes de chanvre indien en sa possession.Ces opérations successives illustrent l’intensification des actions de lutte contre le trafic de drogues dans la zone de Keur Massar et la mobilisation constante des unités de la gendarmerie contre les réseaux criminels.