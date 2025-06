Trafic de Kush à Jaxaay : cinq (5) individus interpellés par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation de cinq (05) individus pour offre et cession de produits stupéfiants, en l’occurrence soixante-cinq (65) cornets de Kush.



Selon la Police nationale, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un vaste réseau de trafic de drogue de synthèse, notamment du Kush, une substance particulièrement prisée mais redoutée pour ses effets hautement destructeurs sur la santé mentale et physique.



L’opération a permis de démanteler ce réseau, localisé dans un terrain vague du quartier 12B de Jaxaay. Sur les lieux, les mis en cause ont été surpris alors qu’ils étaient assis en groupe.



La même source renseigne qu’une fouille minutieuse a permis la saisie de cinquante (50) cornets de Kush sur place, suivie de la découverte de quinze (15) autres cornets dissimulés dans un bâtiment inachevé situé à proximité.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête est en cours pour identifier d’éventuels complices et élargir les ramifications du réseau.