Trafic de drogue : L'OCRITS neutralise une bande armée et saisit 277,5 kg de chanvre indien à Dakar

Une vaste opération menée par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a permis de neutraliser un réseau de trafiquants armés et de saisir 277,5 kg de chanvre indien. L'intervention s'est déroulée sur les plages de Rufisque et de Petit-Mbao, où les suspects débarquaient la drogue.



L'OCRTIS a mis en place un dispositif d'infiltration et de surveillance sur lesdits plages, après avoir été informé d'un débarquement imminent. Deux pirogues transportant la cargaison ont accosté vers 3 heures du matin, escortées par des individus armés de sabres, de fusils et de motos, raconte Libération.



À en croire le journal, deux véhicules se sont dirigés vers la plage pour récupérer la drogue, déclenchant une intervention musclée policiers et trafiquants. Malgré les sommations, les suspects ont refusé d'obtempérer, forçant l'OCRTIS à engager une course-poursuite sur la route nationale.



Lors de cette poursuite, un véhicule conduit par une femme est intervenu pour bloquer les policiers et faciliter la fuite d’un des convois. La conductrice, sommée de s’arrêter, a pris une ruelle pour disparaître. D’un autre côté, une moto d’escorte a été stoppée, provoquant la fracture d’un passager, tandis que l’autre a tenté de sortir une arme avant de s’enfuir face aux tirs de sommation.



L’enquête a conduit les forces de l’ordre à identifier un concessionnaire automobile et un carrossier impliqués dans la réparation des véhicules endommagés lors de la poursuite. Un des chauffeur recruté pour le transport de la drogue a été arrêté le 1er janvier 2025, et ses aveux ont permis aux policiers de remonter jusqu’à une cachette située à Cambérène.



Sur place, une femme a été arrêtée et une importante quantité de drogue a été saisie : 277,5 kg de chanvre indien emballés dans sacs en sisal et sachets plastiques, neuf sacs vides prêts pour un futur conditionnement. Plus tard, un recruteur a été arrêté à son domicile aux Parcelles Assainies, après avoir appelé le chauffeur pour organiser la comptabilité des stocks vendus.



Les suspects, dont quatre femmes, sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, trafic de drogue, blanchiment de capitaux, détention d’armes sans autorisation, refus d’obtempérer avec violence et mise en danger de la vie des policiers. »