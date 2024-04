Trafic de drogue : Me Clédor Ly, avocat de Bachir Diop de la série dérapage, demande l'annulation du procès-verbal

Le célèbre acteur de la série Dérapage, Peter Salinger alias Bachir Diop, a été attrait devant la Chambre criminelle de Dakar hier mardi, pour trafic de drogue, détention d'équipements et matériels dans le but de les utiliser pour la culture ou la fabrication illicite de drogue et de détention illégale d'armes. En détention provisoire depuis juillet 2022, il retourne en prison attendant le délibéré du juge sur les exceptions soulevées par son avocat Me Ciré Clédor Ly.



Ce dernier, avant l'entame des débats d'audience, a soulevé des exceptions de nullités. Selon Me Clédor Ly, les droits de son client ne sont pas respectés tout au long de la procédure. Il évoque un manque de sincérité du procès-verbal. La robe noire estime que cela constitution une nullité substantielle.



"Dans ce cas, le tribunal ne peut pas juger cette affaire", a-t-il indiqué. Il a souligné que sur la prolongation de la garde à vue de son client, il n'est pas mentionné sur le procès-verbal que le parquet a autorisé sa prolongation. Ainsi dit-il: "sa déclaration de culpabilité est entachée de la violation de ses droits. C'est pourquoi nous sollicitons l'annulation du procès-verbal et vous constaterez que le ministère public n'a que ce procès-verbal. Cette violation atteste affecte tout le reste de la procédure".