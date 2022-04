Trafic de drogue sur l’axe Mixta/Damel: Sohibou Diop tombe au cours d'"une livraison"

Depuis quelques temps, le Groupe de recherches et d’interpellation (Gri) de la Dic exploitait une information faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue dure dite «Volet » à la Cité Damel. Le 5 avril dernier, après quelques heures de surveillance, les éléments du Gri ont interpellé dans ce quartier le nommé Sohibou Diop alors que, depuis sa moto, il appelait un « client » pour procéder à une livraison.



La fouille minutieuse effectuée sur lui a permis de découvrir 65 comprimés de drogue dure dite «Volet » en plus d’un montant de 20.000 Fcfa. Interrogé sommairement, il a reconnu les faits.



Lors de son audition, sous le régime de la garde à vue, Sohibou Diop a déclaré que lors de son interpellation, il était sorti de son domicile vers 19 heures pour se rendre à Dalifort (Séras) afin de s’approvisionner auprès de son fournisseur, un certain Traoré.

Ensuite, il s’est rendu au rond-point 26 pour faire une livraison à un de ses clients, qui avait passé une commande de 50 comprimés. C’est au moment de la livraison qu’il a été interpellé.



Concernant la provenance de la drogue, Sohibou Diop a confié qu’il les achète en Gambie à raison de 2000 Fcfa par comprimé pour les vendre à 5000 Fcfa à Dakar, plus précisément sur l’axe Mixta/Damel, rapporte Libération online.