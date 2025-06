Tournée économique : le Président Diomaye a inauguré l’usine SAF Ingrédients, située à Ross Béthio

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé ce vendredi 13 juin à l’inauguration de l’usine SAF Ingrédients, située à Ross Béthio.



« Cette usine, pionnière en Afrique, est spécialisée dans la transformation de l’oignon en poudre et en lanières. Elle s’appuie sur une technologie écologique de pointe, notamment une chaudière biomasse fonctionnant à partir de balles de riz », a indiqué la Présidence dans une publication sur Facebook.



Ce projet a été mis en place pour aider au renforcement de la sécurité alimentaire et le développement économique de la région. Il participe également à la réduction des pertes agricoles et à la diminution de la dépendance aux importations.



Pour rappel, le Président Diomaye est au deuxième jour de sa visite dans le Pôle territorial Nord dans le cadre de la tournée économique qu’il a débuté depuis hier ​jeudi12 juin 2025.



.