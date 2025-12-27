Trafic de gaz domestique à Dakar : 272 bonbonnes saisies par la gendarmerie

Un trafic de gaz domestique a été démantelé à Liberté 5 par la Brigade de gendarmerie de Faidherbe. Selon L’Observateur, une opération menée le 25 décembre a permis de démanteler un réseau clandestin spécialisé dans le transvasement illégal de bonbonnes de gaz, avec à la clé l’interpellation de six personnes.L’enquête, déclenchée après plusieurs jours de filatures et d’opérations d’infiltration, a conduit les gendarmes jusqu’à un véritable « laboratoire » de fortune installé dans le quartier. Ce site était dirigé par un individu identifié comme L. Ndour, âgé de 41 ans. Dans cet atelier clandestin, le gaz était transféré de bonbonnes de 12 kg vers des bouteilles de 6 kg à l’aide de matériels inadaptés, dans le but de multiplier les volumes et d’augmenter frauduleusement les bénéfices.Toujours selon le quotidien du Groupe futurs médias, le réseau s’appuyait sur la structure de distribution d’un commerçant établi à Grand-Yoff, O. Diallo. Ses livreurs servaient de couverture pour l’acheminement et la redistribution des bouteilles frauduleusement remplies, facilitant ainsi l’écoulement du gaz sur le marché.Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont saisi 272 bonbonnes de gaz des marques Total et Oryx, ainsi que plusieurs véhicules utilisés pour le transport du produit. Au-delà de l’escroquerie commerciale, les enquêteurs soulignent la gravité des risques encourus par les populations riveraines. Les manipulations effectuées rendaient les bouteilles non conformes aux normes de sécurité, exposant les habitations environnantes à un danger permanent d’explosion.Âgés de 29 à 45 ans, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, pratique commerciale interdite et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications du réseau.