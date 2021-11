Trafic de migrants à l’AIBD: le Camerounais, parrain des passeurs, tombe

Gui Béa, un ressortissant camerounais, cerveau du réseau de passeurs qui a été démantelé à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD), a été arrêté. Après une longue traque, il a été finalement interpellé à Dakar, plus précisément au Mariste.



Entre juillet et septembre 2021, la gendarmerie des transports aériens (Cgta) a procédé aux premières arrestations en mettant la main sur Antoine Khouma Diémé (un lieutenant de Gui Béa), Mouhamed Dieng (démarcheur), Aboubacar Abdou ( démarcheur), Issa Dieng (le transporteur), Isaac Thomas Ndiaye (contrôleur à Téranga sûreté), Nassirou Mohamed (facilitateur), le brigadier de police Samba Diop en service au commissariat spécial de l’AIBD (facilitateur) et Bernadette Béa, bras droit de l’époux qui a disparu avant l’arrivée des gendarmes.



Libération qui rappelle les faits, informe que la perquisition effectuée à leur domicile, sur la Petite côte, avait permis de saisir 102 passeports dont 5 faux passeports diplomatiques sénégalais, 63 faux passeports maliens, 10 faux passeports français, 24 faux passeports ordinaires sénégalais, 2 ordinateurs portables, 1 imprimante et 1 machine de confection de passeports.



Selon la même source, même dans son refuge, le Camerounais continuait son business. Pour preuve, dans la période du lundi 27 septembre au 28 septembre 2021, les gendarmes ont arrêté six (6) individus. Il s’agit de Pierre Ngor Sarr dit Aziz Sarr (lieutenant de Gui Béa), Aristide Djiba (agent de sûreté à Amarante, facilitateur), Sabine Ndella Faye (agent de contrôle documentaire à Amarante, facilitatrice), Mamadou Sy (commerçant, candidat au voyage avec de faux documents confectionnés par Gui Béa), l’agent de police Mandikou Ndiaye en service à l’AIBD (facilitateur) et un certain Babacar.



Chaque voyageur versait 7000 euros pour prétendre à un voyage à l’étranger avec les faux documents confectionnés par Gui Béa.