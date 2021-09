"Trafic de passeports diplomatique: Kilifeu passe aux aveux et mouille un agent de l'Ambassade de France

Le rappeur et membre (mis à l'écart) du mouvement citoyen « Y en a marre », Kilifeu, arrêté mardi, suite à l’affaire du trafic de visa et de passeports diplomatiques dans laquelle il a été cité, a été auditionné sous le régime de la garde à vue. Selon Libération, l’activiste a avoué aux enquêteurs que les 2 millions F cfa reçus étaient sa commission s’il décrochait le visa dans les brefs délais avant de mouiller un agent de l’ambassade de France.



Le mis en cause a déclaré avoir été filmé à son insu et avoir juste aidé un ami qui voulait évacuer son fils malade.



Pour le visa, il a révélé aux éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) qui ont procédé à son arrestation suite à une autosaisine du parquet, qu’il comptait sur un ami, un certain Jérémy, chargé des Affaires culturelles à l’ambassade de France.



Toujours sur la même lancée, le rappeur a précisé qu’il devait encaisser les 2 millions s’il décrochait le visa dans les brefs délais. Mais, il a remboursé 1,5 million de F Cfa vu que le document tardait à sortir.



La même source de renseigner que la question qui intéresse les enquêteurs, c’est surtout lorsqu’il était question de trouver un passeport diplomatique à son ami. Là, Kilifeu reconnait les propos tenus dans la vidéo mais précise qu’il comptait sur « quelqu’un » dont il a oublié le nom.



Pour mémoire, le rappeur a été éclaboussé par des vidéos prises par un de ses amis proches avec qui il traitait. Il a été filmé à son insu à plusieurs reprises par le même individu qui d’ailleurs a maille à partir avec la justice. Il a été arrêté pour cambriolage du domicile d’un célèbre homme d’affaires aux Almadies (quartier chic de Dakar).