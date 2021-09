Trafic de passeports diplomatiques: aucun texte n'empêche à la police de convoquer les députés cités, affirme Aymérou Gningue

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby), Aymérou Gningue, a déclaré mercredi dans les colonnes du journal « Le Quotidien » qu'aucun texte du Parlement n'empêche la police de convoquer les députés cités dans le trafic de visas pour les auditionner.



En marge d’une tournée économique à Mérina Dakhar en compagnie de l’ambassadeur de Turquie au Sénégal, Aymérou Gningue a soutenu ceci : « L’article 51 de notre règlement intérieur dit : « aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté », mais il ne dit pas : « ne peut être entendu ». Et les députés sont prêts pour être entendus par la police » a assuré le patron des députés de la majorité présidentielle à propos de ses collègues députés cités dans un trafic de passeports diplomatiques.



Puis Aymérou Gningue d’ajouter ceci : « Une fois l’enquête de police transmise au procureur et ensuite à un juge d’instruction, à ce moment-là, aucune instruction ne peut pas se faire sans la levée de l’immunité parlementaire du député concerné. Et si cette demande-là est transmise par le Garde des Sceaux suite à la requête du Procureur général près de la Cour d’appel au niveau de l’Assemblée nationale, mon groupe est effectivement prêt pour lever l’immunité parlementaire de ces deux députés » a fait savoir M. Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar à l’Assemblée nationale.