Trafic ferroviaire : le gouvernement malien réactive le trajet Bamako-Kayes

Le ministre rappelle que ces opérations constituent une phase du processus de relance du trafic ferroviaire national, dont le premier voyage d'essai blanc est prévu pour le mercredi 13 juillet 2022 sur l'itinéraire Bamako-Kayes-Bamako.

A cette occasion, il appelle la population riveraine de la voie ferrée et autres usagers des passages à "niveau à la prudence afin d'éviter tout incident".

Dans le cadre de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes, le ministre malien des Transports et des Infrastructures, informe dans un communiqué que deux (02) locomotives (CC22-05 et CC22-07) effectueront des mouvements sur le trajet Bamako-Neguela, le vendredi 8 juillet 2022.