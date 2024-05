Attaque au couteau dans un hôpital chinois: 2 morts et 21 blessés

Une attaque à l'arme blanche a fait deux morts et 21 blessés, mardi 7 mai, dans un hôpital du sud-ouest de la Chine, a annoncé la police locale. Mardi, «vers 11h37 (3h37 TU), une attaque au couteau est survenue à l'hôpital Chengnan du comté de Zhenxiong», dans la province du Yunnan, et a fait deux morts et 21 blessés, a écrit la police locale dans un communiqué publié sur le réseau social WeChat, ajoutant qu'un suspect de sexe masculin faisait l'objet d'une enquête, rapporte l'AFP.