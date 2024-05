Foncier sur le littoral : Madiambal Diagne se lave à grande eau et fait des révélations

J'ai aussi décliné en 2023 une offre d'un terrain sur la bande des filaos de Guediawaye: offre qui m'avait été faite par Habib Niang . https://t.co/DJrM2auMnU

— Diagne Madiambal (@MadiambalD) May 5, 2024



Depuis la publication des rapports sur l’accaparement ou le partage du littoral, pas mal d’autorités et de personnalités publiques ont été épinglées. Sur les plateformes sociales, Madiambal Diagne se lave à grande pompe et balance Mamour Diallo, ancien directeur des domaines et Habib Niang, ancien chef du Bureau du Cadastre du Centre des Services fiscaux de Guédiawaye.Sur X, Madiambal Diagne a révélé: « J’ai décliné en 2023 une offre d’un terrain sur la bande des filaos de Guédiawaye, offre qui m’avait été faite par Habib Niang, J’ai dit et répété que je n’ai jamais bénéficié d’un mètre carré de terre de la part de l’Etat. D’aucuns ont voulu brandir une notification de 2 hectares au nom de Sci Pharaon à Bambilor. La question avait été agitée en 2020 par des responsables de l’Apr. La vérité est que j’avais décliné cette faveur de la part de Mamour Diallo et je n’ai pas signé le bail. Cherchez autre chose ! », a déclaré Madiambal.