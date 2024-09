Tragédie à Keur Mbaye Fall : un jeune homme poignardé à mort lors d'une altercation pour du "guinz"

Une violente altercation a tourné au drame, mercredi 18 septembre, dans le quartier Kamb, situé à Keur Mbaye Fall, en banlieue de Dakar. Deux amis d'enfance, Diadji K., 22 ans, et Bara S., 19 ans, se sont violemment affrontés, ce qui a conduit au décès tragique de Diadji, poignardé par son compagnon.



Les événements ont débuté aux environs de 22h, lorsque les deux jeunes se sont retrouvés à leur QG (quartier général) avec d'autres jeunes. Bara S., qui consommait un produit cellulosique appelé "guinz", a demandé à Diadji de lui offrir du liquide enivrant sur un morceau de tissu. Face au refus de Diadji, qui l'a ignoré, une dispute a éclaté entre les deux amis. Selon les témoins, "la tension est rapidement montée, et malgré l'intervention de plusieurs personnes pour les séparer, la situation a dégénéré."



À en croire les informations du journal Les Échos "en pleine colère, Diadji a ramassé une brique et tenté de frapper Bara. Ce dernier, se dégageant des mains des témoins, a sorti un couteau et poignardé Diadji en plein cœur. Grièvement blessé, Diadji s'est effondré sous les regards horrifiés des témoins, perdant beaucoup de sang. Malgré l'arrivée d'une foule sur les lieux, le jeune homme a succombé à ses blessures avant l'arrivée des secours."



Pris de panique, Bara S. a jeté l'arme du crime et pris la fuite, poursuivi par des jeunes du quartier scandant des appels à la vengeance. Il a finalement trouvé refuge dans les locaux de la gare ferroviaire du Train express régional (TER) de Keur Mbaye Fall. Alertée, la brigade de recherches du commissariat de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Mbao est intervenue pour maîtriser la situation et a arrêté Bara S., qu'ils ont exfiltré de la foule en colère.



Lors de son interrogatoire, Bara S. a exprimé son désarroi, répétant plusieurs fois : "J'espère qu'il n'est pas décédé. J'ai donc commis un meurtre ? Il ne doit pas mourir. J'ai foutu ma vie en l'air", rapporte le quotidien. Le jeune homme a été placé en garde à vue et sera présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine pour répondre des faits "de meurtre par usage d'arme blanche."