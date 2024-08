Tragédie à Pikine : il tue un homme avec une planche de coulage à cause de crachats

M. Cissokho, connu sous le surnom d'Oustaz, a succombé à ses blessures après avoir été violemment agressé par un individu du nom de C. Sarr. L'incident s'est produit mercredi dernier à Pikine, lorsque la victime, un boucher de profession, a été attaqué avec une planche de coulage par le mis en cause réputé pour son caractère belliqueux.



Tout a commencé par un simple malentendu. Alors qu'il buvait son café dans la rue, M. Cissokho, pris d'une envie de cracher, a malencontreusement touché C. Sarr avec ses crachats. Ce dernier déjà en conflit avec Cissokho depuis le dernier Ramadan, a saisi cette occasion pour régler ses comptes.



Il a d'abord quitté les lieux pour revenir armé d'un couteau et d'une pompe neutralisante. Après avoir pulvérisé les environs avec la pompe, il a fini par s'emparer d'une planche de coulage, qu'il a utilisée pour frapper violemment M. Cissokho à la tête.



Grièvement blessé, celui-ci a été transporté en urgence à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où il a été admis avec un diagnostic de traumatisme crânien sévère et d'hémorragie interne et externe. Après avoir passé plusieurs jours dans un état critique, il a finalement succombé à ses blessures le vendredi 9 août 2024.



Le présumé meurtrier avait pris la fuite après l'incident, mais il s'est finalement rendu au commissariat central de Dakar, où il a été placé en garde à vue avant d'être transféré à la police de Pikine. Les enquêteurs ont récupéré les objets utilisés lors de l'agression, y compris le couteau, la pompe neutralisante, et la planche de coulage, qui serviront de pièces à conviction.



Ce lundi 12 août, C. Sarr sera conduit sur les lieux du crime pour reconstituer les faits devant les enquêteurs.