Transition écologique et énergétique : 20 jeunes leaders prêts à porter la voix de la jeunesse auprès des décideurs politiques

Face aux effets du dérèglement climatique, notamment avec la récente crue qui a touché le nord du Sénégal, des mouvements écologiques comme Teranga Lab et la Fondation Heinrich Böll ont lancé le programme "Green Academy". Ce programme vise à former de jeunes leaders pour en faire des champions du climat. 20 jeunes, dont 15 filles et 5 garçons, ont été sélectionnés pour porter la voix de la jeunesse auprès des communautés et des décideurs politiques, afin de promouvoir une transition écologique et énergétique au Sénégal.



« Nous sommes dans un contexte de dérèglement climatique avec la crue qui a frappé le nord du Sénégal. Et que par conséquence toute notre politique publique doit prendre en compte cette nécessité-là. Dans le secteur des énergies, c’est un secteur qui est très transversal. Il est important de conscientiser, mais d’outiller aussi les jeunes qui puissent porter leur plaidoyer pour qu’on puisse aller vers une transition qui soit juste pour les communautés, pour le développement endogène de ce pays », a déclaré Alexandre Guibert Lette, Directeur exécutif à Teranga Lab.



Green Academy est un programme d’académie destiné à des jeunes leaders champions du climat du Sénégal que Teranga Lab a lancé cette année 2024. Sur plus de 500 candidatures, 20 ont été choisis pour porter les plaidoyers.



Affilié au mouvement écologique, le Directeur de la Fondation Heinrich Böll se dit persuadés que « les différents acteurs de la société civile sont capables d’influencer les politiques. Et nous en tant que fondation, on travaille aussi sur la question de la justice énergétique ».



M. Lette a, pour sa part, souligné que le Sénégal se trouve actuellement à un carrefour important, vu que le pays vient d’exploiter le gaz et le pétrole.



« C’est un pays qui s’apprête à devenir un pays d’exportateur d’hydrocarbure. Mais en même temps, nous savons que les changements climatiques pèsent dur sur la population locale… Et dans ce cas, on s’est posé la question pour savoir quel est l’avis de la jeunesse, comment on puisse les former pour lever leur voix dans ces débats politiques qui sont importants souvent un peu trop technique », a-t-il indiqué.



Formation de la jeunesse



« On a besoin de la jeunesse aussi qui va démocratiser un peu ce débat-là, et qui va obtenir les connaissances et l’expertise pour porter leur plaidoyer auprès des décideurs politique », a ajouté M. Lette.



Pour Fabien Heppe, la nouvelle stratégie Sénégal 2050 est très riche. « Il y a plutôt différentes pistes qui sont élaborées. On a vu aussi que le nouveau régime essaye de décentraliser l’économie en créant différents pôles dans le pays. On voit aussi qu’il y a des efforts de prendre plus en compte le secteur agricole et les différentes ressources endogènes pour que ces ressources soient exploitées au bénéfice de la population ».



Diénaba, étudiante en master 2 d'ingénierie et gestion de l'environnement, spécialisée en gestion des déchets et économie circulaire, exprime sa détermination en tant que bénéficiaire de cette formation.



« En tant que jeunes, nous sommes les relais de demain. Nous sommes prêtes à prendre le flambeau, faire le plaidoyer, porter la voix des jeunes sur la transition énergétique. Nous serons les porteurs de voix de la jeunesse auprès des communautés et des décideurs politiques par rapport à la transition énergétique », a-t-elle affirmé.