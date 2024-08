Transparence : AFIC et Article 19 appellent à l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information au Sénégal

À l'approche de la Journée internationale de l'accès universel à l'information (IDUAI), le 28 septembre, le Centre africain pour la liberté d'information (AFIC) et Article 19 ont lancé une campagne publique pour plaider en faveur de l'adoption rapide d'une loi sur l'accès à l'information au Sénégal.



Cette campagne intervient à un moment charnière, alors que le Sénégal accueille un nouveau gouvernement susceptible de faire respecter les principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance à travers le slogan "Jub, jubbal yubanti".





Dans un communiqué, AFIC et Article 19 expriment leur espoir que la nouvelle administration puisse s'appuyer sur les discussions antérieures et prendre des mesures décisives.



« Nous pensons que la nouvelle administration peut s'appuyer sur ces discussions passées et prendre des mesures décisives pour respecter l'engagement de longue date en faveur des droits de l'homme et de la liberté d'information au Sénégal », lit-on dans un communiqué.



AFIC et Article 19 appellent le gouvernement à donner la « priorité à l'introduction et à l'adoption d'une législation complète sur l'accès à l'information qui s'aligne sur les standards internationaux ».



D’après les organisations, « il est impératif que cette loi serve de pilier fondamental à la démocratie au Sénégal, en garantissant que les informations détenues par les autorités publiques soient facilement accessibles aux citoyens et que des mécanismes soient mis en place pour une mise en œuvre efficace ».



Le Centre africain pour la liberté d'information (AFIC) et Article 19 informent que leur campagne s'appuiera sur la sensibilisation des communautés, l'engagement dans les médias sociaux et les partenariats avec les organisations locales de la société civile pour faire connaître le « droit fondamental à l'information ».



« En informant le public des avantages d'une loi sur l'accès à l'information, nous souhaitons mobiliser les citoyens pour qu'ils défendent leurs droits et qu'ils demandent au gouvernement de respecter cet engagement crucial », renseignent-ils.



D’ailleurs, ils appellent le gouvernement sénégalais à saisir cette « opportunité stratégique pour démontrer une fois de plus son engagement ferme à approfondir l'accès aux valeurs démocratiques et à donner la priorité à l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information ».



« Nous sommes prêts à soutenir ce processus et restons déterminés à promouvoir une culture de la transparence au Sénégal », assurent-ils.