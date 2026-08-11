Déclaration de patrimoine : Bathily Abdoulaye, envoyé spécial de Diomaye Faye, est un "assujetti défaillant"

Au Sénégal, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a rendu public, ce mardi 11 août, la liste des personnalités ayant déclaré leur patrimoine, ainsi que celle des «assujettis défaillants».



Selon le document consulté par PressAfrik, à la Présidence de la République, plusieurs proches de Diomaye Faye sont en règle. Parmi eux figurent Aminata Touré, Mary Tieuw Niane, Oumar Samba Ba. Ils sont respectivement Haut représentant du chef d’Etat, directeur de Cabinet de la Président et Secrétaire général de la Présidence.



Cependant, plusieurs personnes figurent dans la rubrique consacrée aux «assujettis défaillants» de la Présidence. Le rapport énumère, entre autres, Bathily Abdoulaye, envoyé spécial de Diomaye Faye. Fatou Isidora Mara (Représentant personnel du Chef de l'Etat auprès de l'OIF), Mamadou Ndiaye (Chef du Service du protocole présidentiel), Hadji Abdoulaye Mbengue (Responsable administratif et financier du CN-ITIE).



Pour rappel, l’OFNAC avait fixé au 31 juillet 2026 la date butoir pour la déclaration de patrimoine de tous les assujettis sénégalais. L’Institution avait annoncé avoir enregistré un «volume important de dossiers de déclarations de patrimoine» dans les derniers jours précédant l’échéance. La liste actuelle est donc provisoire, le temps qu’une «liste définitive» soit publiée «ultérieurement», au terme de la phase de «vérification, d’authentification et de contrôle de conformité ».