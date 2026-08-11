Syrie: le président déchu Bachar el-Assad condamné à la peine de mort par contumace

Bachar el-Assad s'était enfui avec sa famille à Moscou alors qu'une coalition rebelle regroupant des groupes islamistes se rapprochait de Damas en décembre 2024.



Ce verdict est le premier rendu par les autorités de transition, qui ont commencé cette année à juger des personnalités de l'ancien gouvernement, tant en personne qu'en contumace.



Outre l'ex-dirigeant, les autorités de transition ont aussi condamné à mort, en sa présence, Atef Najib, ancien chef de la sécurité politique à Deraa (Sud), dans leurs premiers jugements à l'encontre de membres de l'ancien gouvernement.