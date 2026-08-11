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Syrie: le président déchu Bachar el-Assad condamné à la peine de mort par contumace

Un tribunal syrien a condamné ce mardi 11 août l'ancien dirigeant syrien Bachar el-Assad à la peine capitale par contumace, après l'avoir reconnu coupable de « crimes de guerre » et de « crimes contre l'humanité » commis durant la guerre civile.



Syrie: le président déchu Bachar el-Assad condamné à la peine de mort par contumace
Bachar el-Assad s'était enfui avec sa famille à Moscou alors qu'une coalition rebelle regroupant des groupes islamistes se rapprochait de Damas en décembre 2024.
 
Ce verdict est le premier rendu par les autorités de transition, qui ont commencé cette année à juger des personnalités de l'ancien gouvernement, tant en personne qu'en contumace.
 
Outre l'ex-dirigeant, les autorités de transition ont aussi condamné à mort, en sa présence, Atef Najib, ancien chef de la sécurité politique à Deraa (Sud), dans leurs premiers jugements à l'encontre de membres de l'ancien gouvernement.
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RFI

Mardi 11 Août 2026 - 10:48


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