Transport: Mbaye Amar accuse le CETUD de favoriser le BRT au détriment des transporteurs urbains

Mbaye Amar, Président de l’Association des Professionnels pour le Financement des Transports Urbains (AFTU), accuse le directeur du Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) de favoriser les Bus Rapid Transit (BRT) au détriment des lignes de transport existantes. Il dénonce une stratégie qui pourrait compromettre les activités de l’AFTU.



« Nous travaillons ensemble et n’avons aucun problème. Peut-être que le Directeur Général du CETUD, Dr. Thierno Birahim AW, avec qui nous collaborons, n’a pas communiqué avec nous. Il semble vouloir supprimer les lignes qui relient Guédiawaye aux Parcelles Assainies pour faire place aux BRT, ce qui est injuste. Après plus de 20 ans dans ce secteur, nous ne laisserons pas passer cette décision. Nous n’avons aucun problème avec le BRT. Il peut circuler de son côté tandis que nos activités continuent normalement », affirme Mbaye Amar.



Il ajoute au micro d'Iradio : « S’il y a un problème, c’est eux qui l’ont créé. Ils veulent supprimer les 13 lignes qui desservent les Parcelles Assainies et Guédiawaye. Nous ne permettrons à personne de perturber nos activités. Actuellement, je gère 2 600 bus, tandis que le BRT n’en a que 120, dont 40 sont en circulation et 80 sont garés. Ce qu’ils souhaitent, c’est supprimer nos lignes et nous chasser de la banlieue. »



En réponse, le CETUD rejette les accusations des responsables de l’AFTU. Dans un communiqué, le Directeur Général du CETUD dément la suppression des lignes TATA sur l’axe du BRT. Dr. Thierno Birahim AW explique qu’un accord a été conclu avec les opérateurs locaux avant le lancement des travaux et la mise en service du BRT. Selon le communiqué, cet accord prévoit une modification de 11 lignes pour l’AFTU et de 8 pour la société Dakar Dem Dikk (DDD), afin de fluidifier la circulation autour des 14 nouvelles lignes de l’infrastructure de transport moderne.