Transport aérien : Air Sénégal commande neuf (09) Boeing, son plus grand achat de flotte

Boeing, le géant américain de l’aéronautique, et Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale, renforcent leur collaboration pour dynamiser le secteur aérien en Afrique de l’Ouest. Cette décision s’est matérialisée par la signature d’un accord entre les deux entités, où la société sénégalaise s’engage à acheter neuf (09) avions Boeing 737 Max.



Cette commande, une fois finalisée, sera le plus grand achat de flotte de l’histoire d’Air Sénégal et constituera la première commande d'avions Boeing depuis 2004 pour le Sénégal. Selon le communiqué conjoint des deux structures, cet achat s’inscrit dans le cadre de «l’ambition d’Air Sénégal d'étendre ses services à l'échelle régionale et internationale».



L’introduction de cette nouvelle flotte permettra à Air Sénégal d’effectuer de «nouvelles liaisons au départ de Dakar vers le Moyen-Orient et l'Amérique» et de desservir des villes secondaires européennes, tout en offrant aux passagers un gain de temps, par le contournement des grands hubs.



Les responsables des deux structures se sont réjouis de ce nouveau partenariat. «Cette commande (…) vise à consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence», a dit le Directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye. Pendant ce temps, Brad McMullen, Sénor Vice-Président des ventes et du marketing commercial chez Boeing, s’est dit prêt à œuvrer «pour un développement durable du transport aérien dans la région» et à accompagner Air Sénégal «dans l'amélioration de sa flotte et de l'expérience passager».



Créé en 2016, Air Sénégal a débuté ses opérations en 2018 et vise à devenir un acteur majeur de l'aviation en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur son hub stratégique à l'aéroport international Blaise Diagne à Diass.