Transport, entreposage, herbergement, restauration : Ce que révèle la note sur les indices des prix de production de services

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) vient de rendre publique sa note sur les indices des prix de production de services.



Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services de transport et d’entreposage se sont redressés de 0,2% au deuxième trimestre 2021. Cette évolution découle essentiellement de la hausse des prix des services de transport maritime et côtier (+14,7%). Cependant, il est noté une baisse des prix des services de transport aérien de passager (-0,2%). En variation annuelle, les prix des services de transport et d’entreposage ont augmenté de 0,4%. Sur les deux premiers trimestres de 2021, ils se sont relevés de 0,3% en comparaison à ceux de la période correspondante de 2020.



Les prix de production des services de soutien et de bureau n’ont pas connu de variations comparativement à ceux du trimestre précédent. La stagnation des prix observée dans l’ensemble des sous branches explique la constance des prix des services de soutien et de bureau. En référence à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services de soutien et de bureau ont connu une hausse de 1,9%. Ils ont également augmenté de 1,9% sur le premier semestre 2021, comparativement à la même période de l’année précédente.



Les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont, quant à eux, baissé de 3,2% au deuxième trimestre 2021, comparés à ceux du trimestre précédent. Ce repli est principalement imputable au recul des prix de production des services d’hébergement (-3,2%) et de restauration (-3,0%). En référence à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services d’hébergement et de restauration se sont repliés de 1,1%. En revanche, ils ont progressé de 0,5% sur les deux premiers trimestres de 2021, comparativement à la période correspondante de 2020.



En variation trimestrielle, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont baissé de 2,3% au deuxième trimestre 2021. Cette réduction découle principalement de la diminution des prix des activités comptables (-6,4%) ainsi que ceux d’architecture et d’ingénierie (-4,7%). Comparés à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont chuté de 0,6%. En revanche, ils ont augmenté de 0,7% sur le premier semestre 2021, par rapport à ceux de la même période de 2020.



Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services immobiliers ont baissé de 1,7% au deuxième trimestre 2021. Cette évolution fait suite à la baisse des prix des services de location immobilière et activités sur biens propres (-1,7%). En variation annuelle, les prix des services immobiliers ont également chuté de 1,7%. Rapportés à ceux de la période correspondante de l’année précédente, les prix moyens ont reculé de 0,9% sur les deux premiers trimestres de 2021.