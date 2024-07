Transport ferroviaire : un schéma national de développement ferroviaire à l’étude

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de réfléchir à la tenue prochaine d’un comité stratégique consacrée à la politique ferroviaire du Sénégal. L’annonce a été faite hier mercredi, en Conseil des ministres.



En ce sens le communiqué du Conseil des ministres, fait état d’une « planification des investissements relatifs à l’entretien et à la modernisation du réseau par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires incluant un mode de financement pertinent du secteur ».



Dans le même communiqué, le président de la République appelle le ministre des Transport terrestres et aériens à dresser «une évaluation des activités, des projets et des financements des Chemins de Fer du Sénégal, de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER) et des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) ».



Le président de la République a aussi demandé au Premier ministre de présider « un comité stratégique du ferroviaire, un cadre institutionnel innovant de supervision, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal ».