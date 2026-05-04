Athlétisme : le Sénégal se qualifie avec brio pour les Mondiaux de Beijing

Le Sénégal signe une performance remarquable, ce dimanche 3 mai, en décrochant sa qualification pour les Championnats du monde d’athlétisme prévus à Beijing, en Chine. Les Lions de l’athlétisme ont dominé leur série avec autorité, terminant à la première place devant des nations de référence comme l’Espagne, le Nigeria, la Jamaïque et l’Allemagne.
Une prouesse saluée par Abdoulaye Mballo, vice-président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Joint au téléphone à l’issue de la compétition, il a mis en avant « le travail exceptionnel de l’encadrement technique et de la fédération », qui a permis aux athlètes sénégalais d’atteindre ce niveau de performance.
Le dirigeant sportif n’a pas manqué de souligner le rôle déterminant des autorités, adressant une mention spéciale à la ministre de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement. Selon lui, les conditions de préparation ont été particulièrement optimales, notamment grâce à une arrivée anticipée de quatre jours avant le début des épreuves, une première dans l’histoire récente de l’athlétisme sénégalais.
Cette anticipation a offert aux athlètes le temps nécessaire pour s’acclimater et peaufiner les derniers réglages, contribuant ainsi à cette qualification éclatante.
Avec cette performance, le Sénégal confirme sa montée en puissance sur la scène internationale et nourrit désormais de solides ambitions pour les Mondiaux de Beijing.
Une prouesse saluée par Abdoulaye Mballo, vice-président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Joint au téléphone à l’issue de la compétition, il a mis en avant « le travail exceptionnel de l’encadrement technique et de la fédération », qui a permis aux athlètes sénégalais d’atteindre ce niveau de performance.
Le dirigeant sportif n’a pas manqué de souligner le rôle déterminant des autorités, adressant une mention spéciale à la ministre de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement. Selon lui, les conditions de préparation ont été particulièrement optimales, notamment grâce à une arrivée anticipée de quatre jours avant le début des épreuves, une première dans l’histoire récente de l’athlétisme sénégalais.
Cette anticipation a offert aux athlètes le temps nécessaire pour s’acclimater et peaufiner les derniers réglages, contribuant ainsi à cette qualification éclatante.
Avec cette performance, le Sénégal confirme sa montée en puissance sur la scène internationale et nourrit désormais de solides ambitions pour les Mondiaux de Beijing.
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