Athlétisme : le Sénégal se qualifie avec brio pour les Mondiaux de Beijing

Le Sénégal signe une performance remarquable, ce dimanche 3 mai, en décrochant sa qualification pour les Championnats du monde d’athlétisme prévus à Beijing, en Chine. Les Lions de l’athlétisme ont dominé leur série avec autorité, terminant à la première place devant des nations de référence comme l’Espagne, le Nigeria, la Jamaïque et l’Allemagne.



Une prouesse saluée par Abdoulaye Mballo, vice-président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Joint au téléphone à l’issue de la compétition, il a mis en avant « le travail exceptionnel de l’encadrement technique et de la fédération », qui a permis aux athlètes sénégalais d’atteindre ce niveau de performance.



Le dirigeant sportif n’a pas manqué de souligner le rôle déterminant des autorités, adressant une mention spéciale à la ministre de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement. Selon lui, les conditions de préparation ont été particulièrement optimales, notamment grâce à une arrivée anticipée de quatre jours avant le début des épreuves, une première dans l’histoire récente de l’athlétisme sénégalais.



Cette anticipation a offert aux athlètes le temps nécessaire pour s’acclimater et peaufiner les derniers réglages, contribuant ainsi à cette qualification éclatante.



Avec cette performance, le Sénégal confirme sa montée en puissance sur la scène internationale et nourrit désormais de solides ambitions pour les Mondiaux de Beijing.