Stade Caroline Faye de Mbour : Diomaye Faye fera le bilan de ses deux années de gouvernance le samedi 09 mai

Alors que les états-majors de la Coalition Diomaye Président et du Pastef (pouvoir) se livrent une bataille par médias interposés, une situation inédite vient d’ajouter une couche à la crise qui secoue l’exécutif au Sénégal. Ministre de l'Industrie et du Commerce et membre de la Coalition Diomaye Président, Dr Serigne Guèye Diop a annoncé, ce lundi 04 mai, que le chef d’Etat Diomaye Faye fera le bilan de ses deux années de gouvernance, à l’occasion d’un meeting au Stade Caroline Faye de Mbour, à 80 km au sud de Dakar, le samedi 09 mai. Cette annonce intervient alors que hier, dimanche 03 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a lui aussi déclaré que «dans les jours à venir», il «fera face aux Sénégalais pour faire le bilan de (ses) deux années à la Primature».



«Ce n'est pas par hasard que le président de la République a fait son dernier meeting avant les élections présidentielles de 2024 et ce n'est pas par hasard également que nous avons choisi le stade Caroline Faye pour faire ce meeting également. Pourquoi faire ce meeting? Parce que d'abord, il faut faire un bilan de deux ans, un bilan de 24 mois», a annoncé le ministre.



En poursuivant, il a expliqué que ce meeting sera une occasion pour «faire une projection vers le futur», pour «rallumer la flamme de l'espoir» et surtout faire en sorte que Mbour «redevienne le sanctuaire de l'espoir du peuple sénégalais», en proie à des difficultés économiques et sociales.



Le ministre a enfin assuré qu’il ne s’agira pas simplement d’un discours, mais «d’un plan d’actions opérationnelles» pour un Sénégal prospère, ajoutant que «Diomaye Faye n’a pas le temps de se battre», allusion faite à tous ceux qui accusent le Président d’avoir trahi les idéaux du Pastef.