Dakar: le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué à la Sûreté urbaine après des propos visant Sonko

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye est convoqué demain mardi, à 10 heures, dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar. Il s’agirait d’une auto-saisine du procureur de la République.



Selon des informations concordantes, cette audition serait liée à des propos tenus par le professionnel des médias lors de l’émission « Faram Facce» diffusée sur la Télé Futurs Médias (TFM). Lors de ce programme, Pape Ngagne Ndiaye avait publiquement affirmé que le placement sous mandat dépôt de l’ancien ministre Pape Malick Ndour serait lié à une intervention directe du Premier ministre Ousmane Sonko.



Par ailleurs, une enquête a donc été ouverte afin de vérifier la véracité de ces affirmations. Les investigations devront notamment déterminer si les déclarations reposent sur des éléments factuels avérés et s’il y a lieu d’engager des poursuites.