Meeting de Diomaye: Mbour «tremblera sous le poids de la dignité retrouvée» (Me Abdoulaye Tine)

À quelques jours du grand meeting prévu le 9 mai prochain à Mbour (ouest), la coalition « Diomaye Président » a tenu, ce 4 mai 2026, un point de presse préparatoire. Dès l’entame, Me Abdoulaye Tine, responsable départemental de la coalition « Diomaye Président » à Mbour, a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une conférence de presse classique avec des échanges, mais d’un cadre d’information dédié exclusivement à la préparation du rassemblement.



A ce titre, Me Abdoulaye Kine a annoncé une mobilisation exceptionnelle. « Dans quatre jours, le stade Caroline Faye de Mbour tremblera, non pas sous le poids de la colère, mais sous celui de la dignité retrouvée. Vous l'aurez sans doute compris, ce rassemblement n'est pas fait pour diviser. Nous allons aller au stade Caroline Faye de Mbour pour nous rassembler. Nous ne sommes pas dans une logique d'agiter des mots mais plutôt de poser des actes concrets», a-t-il martelé.



Dans son discours, il a présenté ce meeting comme bien plus qu’un simple rassemblement politique. «Ce que nous allons vivre n’est pas un meeting de plus. C’est un retour à la source, le rallumage d’une flamme, la preuve que l’espoir n’est pas mort », a-t-il indiqué.



Revenant sur la période électorale de 2024, Me Tine a souligné le rôle déterminant de Mbour dans la dynamique qui a mené à la victoire du Président Diomaye. « (…) Bassirou Diomaye Faye incarne désormais pour les 18 millions de Sénégalais le visage de l'espoir. En 2024, précisément, au mois de mars à Mbour, un homme est venu clôturer sa campagne présidentielle qui sera par la suite victorieuse », a-t-il soutenu.



Toutefois, il a reconnu que cet espoir est aujourd’hui confronté à des attentes et à des interrogations. «La flamme allumée vacille. Les vents de la politique ont soufflé. Des rivalités ont fini par interroger le peuple sénégalais », a-t-il admis, soulignant la nécessité d’apporter des réponses concrètes aux difficultés des Sénégalais.



Selon lui, ce meeting du 9 mai marquera un moment de clarification et de relance autour des priorités nationales comme la consolidation de l’État de droit, le renforcement de la démocratie, la paix sociale et la prospérité économique. « Ce rassemblement n’est pas un simple exercice de discours. Il s’agit de poser des actes et d’apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Sénégalais », a insisté Me Tine.



Le rendez-vous est ainsi donné au stade Caroline Faye, où les organisateurs espèrent «une forte mobilisation» pour ce qu’ils présentent comme «un tournant politique majeur».