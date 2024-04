Transports terrestres et aériens : El Malick Ndiaye opte pour un « management participatif »

Après sa passation de service dans son ministère, le nouveau chef des départements des transports terrestres et aériens et du développement des affaires aéroportuaires, El Malick Ndiaye a rencontré les différents services et le personnel de son ministère pour une « prise de contact », a-t-il dit.



« Nous avions convié pratiquement tout le management, notamment les directeurs pour la présentation des différents services. Suite à cela, nous avons pensé à la réorganisation du département avec une fusion des deux ex-ministères », a soutenu M. Ndiaye.



Il a ajouté, à l’issue de la rencontre : « Nous avons opté pour un management participatif à savoir réunir les directeurs généraux, nationaux et les services sous tutelle pour réfléchir ensemble sur une réorganisation optimale, efficiente et orientée vers les résultats. Ce qui a provoqué l’atelier de 48 heures pour faire un diagnostic global de tous les départements ».



Selon le ministre, des discussions ont été entrepris, à l’issue desquelles, « nous avons réussi à mettre quelque chose que nous allons bientôt peaufiner et proposer à l’autorité pour des besoins de décrets. Nous avons une équipe d’experts, très engagés, qui est sur pied d’attaque pour dérouler le programme et la vision du président de la République et de son Premier ministre », a réagi El Malick Ndiaye.