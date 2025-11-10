Tribunal : Badara Gadiaga obtient une liberté provisoire avec bracelet électronique

Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, est libre. Il a été placé en liberté provisoire par le doyen des juges ce lundi, qui a ordonné son placement sous surveillance électronique mobile. Cette décision est intervenue malgré l'opposition ferme du parquet à toute mesure de libération.



Pour rappel, la défense de M. Gadiaga avait introduit cette demande après l’audition au fond de leur client. Incarcéré depuis juillet dernier, le chroniqueur est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République ».



Badara Gadiaga a toujours rejeté les faits qui lui sont reprochés. Lors de son audition à la Division spéciale de cybersécurité, au moment de son arrestation, il avait nié toute intention malveillante. Il a réitéré cette position devant le juge d’instruction, soutenant qu’il n’a commis aucune infraction.