Tribunal de Dakar : Nogoye Kara et Zale Mbaye condamnés à un an de prison dont 3 mois ferme

Les TikTokers, Nogaye Kara et Saliou Mbaye alias "Zale Mbaye" ont fait face ce lundi, au juge du Tribunal de Grande instance de Dakar. Poursuivis pour collecte illicite de données à caractère personnel et injures publiques au préjudice de la dame Laya Diallo, ils ont été condamnés à un an de prison dont trois ferme.



Lors de son réquisitoire, le procureur de la République a requis la peine de deux ans de prison dont 3 mois ferme. En rendant sa décision, le juge n'a pas suivi le réquisitoire du procureur. Il les a condamné à un an de prison dont 3 mois ferme.



Les amis de Mame Ndiaye savon, la célèbre vendeuse de produits décapants, vont ainsi retourner à la Maison d'arrêt de correction (Mac) de Camp pénal, sise à Liberté 6, où ils vont passer la fête de Korité.