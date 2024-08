Tribunal de Dakar : il vole 15 millions de F CFA à son patron pour financer son mariage et écope six (6) mois de prison

O. Sylla, employé d’une entreprise de la place, a été condamné à six (6) mois de prison ferme pour avoir détourné 15 millions de francs CFA des caisses de son employeur. Reconnu coupable « d'abus de confiance », l'homme a profité de l'absence de son patron, parti en voyage d'affaires en France, pour mettre en œuvre son plan de vol.



Selon les informations rapportées par Les Échos, le chef d'entreprise avait confié sa carte bleue à O. Sylla pour "d'éventuelles dépenses urgentes". Ce geste, qui se voulait de confiance, a facilité la tâche à l’employé indélicat. Il a ainsi pu effectuer plusieurs retraits bancaires pour financer son mariage et rembourser une partie de ses dettes.



À son retour au Sénégal, le chef d'entreprise découvre rapidement le détournement et décide de porter l'affaire devant la justice. Lors de son passage devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, O. Sylla a partiellement nié les faits qui lui sont reprochés. « J'ai d'abord retiré 4 444 000 F CFA pour le nouveau local de l'agence et pour l'achat de meubles. À ce propos, mon employeur a même signé une procuration pour faciliter le décaissement de ladite somme », s'est-il défendu à la barre.



Toutefois, ces explications n'ont pas convaincu le plaignant. Ce dernier a fermement contesté les déclarations de son employé, affirmant que « les fonds retirés avaient été utilisés à des fins purement personnelles, sans son autorisation. » Pire encore, le patron a révélé que son employé avait été embauché sur la base d’un faux CV.



Le tribunal a ordonné que la partie civile, qui réclamait initialement 20 millions de francs CFA, reçoive une compensation de 17 millions de francs CFA à titre de réparation.