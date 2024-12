Tribunal de Dakar : le journaliste Adama Gaye relaxé

Le journaliste Adama Gaye a été relaxé ce vendredi 6 décembre 2024, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » en raison des propos tenus lors d'une émission sur Sen TV, il a été déclaré non coupable, les frais de justice étant imputés au Trésor public.



À l’annonce de la décision, Adama Gaye s’est exprimé sur sa page Facebook : « Victoire ! Le Tribunal m'a relaxé. Les charges aux dépens du Trésor public. La plus grande victoire que j'accueille avec humilité. Et en pardon ! »



L'affaire remonte au 20 novembre dernier, lorsque le journaliste avait déclaré que Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances décédé en France dans des situations non encore élucidées, avait été "assassiné". Ces affirmations avaient provoqué une vive polémique.