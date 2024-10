Tribunal de Dakar : un homme condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention illégale de munitions

P. A. Kébé, moniteur de sport, a été condamné à une peine de 6 mois de prison assortie du sursis, après son jugement, le vendredi 25 octobre, pour « détention illégale de munitions et usurpation de fonction. »



Les Échos informe que les faits remontent au 22 octobre dernier, lorsqu'il a été interpellé vers 20 heures alors qu'il circulait à moto. Lors d’un contrôle, le sieur Kébé n’a pas pu fournir d'attestation d'assurance et a présenté la carte bancaire de son frère, P. M. Kébé, agent de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), dans le but de tromper les agents. Toutefois, un policier a remarqué que le nom sur la carte ne correspondait pas au sien. « Une fouille a ensuite permis de découvrir une arme factice et un paquet de 50 munitions dans sa moto », indique le journal.



Interpellé et placé sous mandat de dépôt, le mis en cause a reconnu la détention de munitions lors de son passage à la barre du tribunal de Dakar la détention de munitions. Pour se défendre, il a expliqué « les avoir ramassées quelques jours avant son arrestation. » Il a également déclaré que la carte bancaire lui avait été confiée par son frère, actuellement en voyage au Maroc, pour retirer son salaire, et a ajouté qu’il portait l’arme factice pour se protéger des malfaiteurs.



Le procureur a requis l’application de la loi pénale, tandis que les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leur client, arguant qu’aucun élément ne permettait de retenir l’usurpation de fonction. Le tribunal a finalement relaxé Pape Amadou Kébé du chef « d’usurpation de fonction », mais l’a condamné à 6 mois de prison assortis du sursis pour « détention illégale de munitions. »