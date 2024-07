Tribunal de Dakar : une fille de 19 ans accuse son oncle de "viol" et lui réclame 8 millions F Cfa

Accusé de "viol" par sa nièce Maty Dial, l’assureur Ameth Thioune a fait face à la Chambre Criminelle hier 2 juillet après 2 ans en détention préventive. Selon le journal "Les Echos" qui donne l’information dans sa parution de ce jour, les faits datent de la nuit du 30 au 31 janvier 2022. La plaignante a raconté devant la Chambre le film des événements. Selon elle « la femme de Ameth Thioune, qui est sa badiene (tante) était malade, et est partie chez elle pour l’assister » et que « son oncle ne cessait de lui faire des avances ».



Poursuivant son propos, elle affirme que « la nuit des faits, sa badiene lui a dit de mettre le reste des braises dans l’encensoir qui se trouvait au salon. C’est en ce moment qu’Ameth Thioune l’a trouvé dans une position courbée en train de remettre les braises. Précipitamment, ce dernier a soulevé la djellaba qu’elle portait et la plaquée au sol avant de la pénétrer », c’est ainsi que « j’ai saigné » parce que « je suis vierge. Il m’a aidé à me relever et m’a conduite dans la chambre de ses enfants pour dormir ». Le lendemain, « il m’a appelé pour m'apporter la pilule du lendemain » dit-elle.



Mais Ameth Thioune a réfuté cette allégation de viol de la part de sa nièce et donne sa version des faits.

Selon lui, « elle m’a avoué ses sentiments et me harcelait pour que l’on soit en couple, avec des sms, mais j’ai refusé ». La nuit des faits, ajoute Thioune « mon épouse a fait appel à elle pour repasser des habits ». Ainsi, après avoir fini, « elle m’a trouvé au salon pour encore me parler de ses sentiments et s’est assise à mes côtés et a commencé à flirter ». Les choses sont devenues incontrôlables et elle s’est mise « sur mes genoux » et précise « elle ne portait qu’une djellaba et n’avait rien en dessous contrairement à moi qui portais un caleçon. Elle est montée sur moi, et a fait sortir mon sexe pour l’introduire dans le sien, je l’ai arrêté à cet instant parce que ma femme était dans sa chambre juste à côté».



Thioune réitère qu’il n’a pas couché avec la fille, mais reconnaît avoir flirté avec elle ce qu’il dit regretter. Pourtant, affirme-t-il « on a eu une relation qui n’a duré que 2 mois et une semaine après l’avoir repoussée, elle m’accuse de viol». Pourtant la femme de l’accusé, Rokhaya Dial a dit au cours de l’instruction que son mari lui avait confié avoir eu des relations sexuelles avec sa nièce, mais qu’il n’y avait pas eu de viol.



Ainsi, les avocats de la partie civile ont soutenu que l’accusé ayant eu des rapports sexuels en cachette avec la fille et ont souligné que les faits sont constants puisqu’il a reconnu qu’ils étaient tous les deux nus. Ils ont révélé "une déchirure hyménale" qu’elle soit ancienne ou récente. Par conséquent, ils ont demandé 8 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts pour le compte de la fille.



Le procureur, pour sa part, a requis l’application de la loi pénale contre Ameth Thioune. Mais la défense estime qu’il y a aucune preuve de l’acte de pénétration et demande l’acquittement.



Le délibéré est prévu au 16 juillet prochain.