Tribunal de Dakar : une jeune fille de 18 ans accouche et étrangle son bébé avec un foulard

M. Diouf est accusée d'avoir étranglé son nouveau-né avec un foulard. Jugée, hier mardi, par la Chambre criminelle de Dakar, la mise en cause a nié les accusations.



En prison depuis 4 ans, la jeune femme risque 5 ans de réclusion criminelle. Âgée de 18 ans au moment des faits, Maguette Diouf est tombée enceinte de M. A. Guèye. Ce dernier informé a promis d'assumer la grossesse. Craignant la Cole de sa mère, la jeune fille décide de garder secret son état.



Elle a réussi à le faire jusqu'au jour de son accouchement, relate L’Observateur. Le 26 décembre 2021, Maguette a commencé à avoir des contactions entre 10 et 11H. La jeune fille qui ne voulait pas que sa famille soupçonne qu'elle allait accoucher, a fait appel à son petit-ami. L'homme a déclaré lui avoir conseillé de se rendre à la clinique. Mais à l'en croire, M. Diouf a préféré donner naissance au bébé toute seule.



« Après son accouchement, elle a pris un foulard qu'elle a noué sur la tête du bébé pour l'extirper. Le coup réussi, elle le laisse tomber sur les carreaux », lit-on dans le journal. Prise de douleur, elle a appelé à sa tante qui l'a conduite à l'hôpital. Les blouses blanches disent avoir constaté des traces de strangulation sur le nouveau-né.



Le père de l’enfant qui n'en revenait toujours pas, a exigé une autopsie. Les conclusions médicales ont révélé tard que « l'enfant né vivant, est mort par asphyxie et hémorragie interne.



Arrêtée et envoyée en prison M. Diouf a indiqué qu'elle n'a jamais eu l'intention de donner la mort à son enfant. Le procureur de la République a requis la peine de 5 ans de réclusion criminelle. L'affaire est mise en délibéré. Elle sera vidée le 21 janvier prochain.