Tribunal de Louga : un jeune homme condamné pour coups et blessures volontaires sur le frère se sa petite-amie

Le Tribunal d'instance de Louga (nord-ouest) a rendu son verdict dans une affaire de "coups et blessures volontaires" impliquant P. I. Fall. Ce dernier est accusé d'avoir agressé le grand frère de sa petite amie. Le prévenu a été condamné à un mois de prison avec sursis.



L'affaire remonte à un conflit familial concernant la relation amoureuse entre P. I. Fall et la petite sœur de M. Mbengue. Celui-ci s'opposait à cette relation, préférant marier sa sœur à un homme plus riche, informe L'Observateur. La situation a dégénéré lorsque le mis en cause a été accusé de violenter M. Mbengue, entraînant une incapacité temporaire de travail de deux (2) jours.



Devant le tribunal, P. I. Fall a plaidé non coupable, affirmant que c'est M. Mbengue qui l'avait agressé en premier en lui assénant un coup de pilon au dos. « Je sortais avec la petite sœur de M. Mbengue depuis quatre ans. Ses grands frères n'appréciaient pas notre relation car ils voulaient la marier à un homme plus riche. Un jour, M. Mbengue m'a surpris et m'a frappé avec un pilon, me causant de graves douleurs », a-t-il expliqué.



Il a également déclaré avoir mis fin à cette relation et être désormais fiancé à une cousine. Il a admis son imprudence pour ne pas avoir obtenu un certificat médical après l'agression qu'il aurait subie.



De son côté, M. Mbengue a présenté une version différente des faits. Selon lui, la relation entre sa sœur et P. I. Fall avait une influence néfaste sur elle, l'incitant à abandonner ses études. Poursuivant, il a affirmé que le sieur Fall continuait à harceler sa sœur malgré la fin de leur relation, allant jusqu'à la violenter lorsqu'elle refusait ses avances. « Un jour, il a pincé le bras de ma sœur quand elle ne voulait pas le suivre. Lors d'une confrontation, il m'a insulté et menacé. Plus tard, il m'a frappé avec un bâton à la jambe », a-t-il détaillé.



Après avoir entendu les deux parties, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé l'application de la loi. Pape Ibrahima Fall a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à un mois de prison avec sursis.