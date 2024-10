Tribunal de Tambacounda : ​Le Procureur requiert 3 mois de prison ferme contre Bougane Gueye Dany

Le procès de Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp, se déroule ce 30 octobre au tribunal de grande instance de Tambacounda. Le Procureur a requis contre lui une peine de trois (3) mois de prison ferme et une amende de 50 000 francs CFA. Toutes les charges ont été retenues, notamment pour « refus d’obtempérer, outrages à agents et rébellion », en vertu des articles 185, 96 et 197 du Code pénal.



Dans son réquisitoire, le Procureur a précisé que Bougane n'est pas poursuivi pour des faits politiques.

Le procès suit son cours, avec les avocats qui ont entamé leurs plaidoiries.