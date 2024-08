Tribunal de commerce: l'importateur de riz Moustapha Tall condamné à payer 1 milliard Fcfa à la Société Générale

L’affaire qui oppose la société générale et Moustapha Tall a été vidée. Après de nombreux procédures et condamnations la Société Générale a obtenu gain de cause .



En effet, le Tribunal de commerce, dans le rôle d’audience de la première chambre statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, a condamné solidairement Moustapha Tall et la Société Moustapha Tall SA au paiement d’une somme de 1.080.822.632 francs CFA.



A ce titre d’indemnité due sur 104 mois en raison de 10.384.833 Franc CFA mensuelle outre celle de 10.000.000 Frans CFA, rapporte Les Echos.