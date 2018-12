Trois morts dans la fusillade de Strasbourg

Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans cette attaque survenue dans la ville de Strasbourg dans le Nord-Est de la France. La police a fermé le centre-ville de Strasbourg mardi soir suite à une fusillade près d'un marché de Noël.



Le tireur, âgé de 29 ans et toujours recherché, est un français fiché S pour radicalisation.



Ce dernier a ouvert le feu en plein centre-ville en début de soirée avant de prendre la fuite à bord d'un taxi, selon une source proche de l'enquête.



La police a déclaré avoir échangé des coups de feu avec le suspect qui serait blessé.



L'auteur présumé de la fusillade devait être interpellé le jour du drame même, dans une affaire d'homicide et extorsion.



Un témoin oculaire (Peter Fritz) a déclaré à la BBC que lui et d'autres passants avaient passé quarante minutes à tenter de sauver un touriste thaïlandais , décédé après avoir reçu une des balles tirées.



Les autorités judiciaires françaises ont aussitôt ouvert une enquête antiterroriste.



En plus du traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a été fermé après cette fusillade, le Parlement européen, qui siège actuellement dans la même ville, a été fermé.