Tuberculose : Yeumbeul préoccupe les autorités avec 58 cas découverts en un mois

Les cas de tuberculose indisposent de plus en plus les autorités sanitaires, surtout au niveau de la banlieue dakaroise. En effet, à Yeumbeul, la situation demeure préoccupante surtout après que 58 personnes aient été diagnostiquées porteuses de cette maladie.



Le médecin-chef du district de Keur Massar, Dr Pape Samba Dièye qui a lancé l’alerte rappelle dans les colonnes du journal Tribune que : «En 2018, 700 cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans le district de Keur Massar. Mais plus de 400 cas sont de Yeumbeul Nord et Sud. Pis encore, de février passé à aujourd’hui, 58 cas sont détectés dans le district de Yeumbeul. Si en ce mois nous dépistons ce nombre, en un an nous risquons d’avoir beaucoup d’autres cas».



Selon lui, les principales causes de l’expansion de la maladie sont entre autres l’insalubrité et la promiscuité mais aussi le retard pour les dépistages.