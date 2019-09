Tunisie: Nabil Karoui, candidat à la Présidentielle reste en prison

Ce vendredi 13 septembre, la justice tunisienne à de nouveau refusé la demande de mise en liberté Nabil Karoui, candidat à la présidentielle. «La Cour de Cassation s'est déclarée incompétente (...) et par conséquent, elle a refusé le recours contre le mandat de dépôt à l'encontre de Nabil Karoui», a indiqué son parti, Qalb Tounes sur le site "La Croix".



L'homme d'affaires et magnat des médias est soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment. Il est un sérieux prétendant à l'élection présidentielle anticipée de dimanche 15 septembre en Tunisie. Âgé de 46 ans, il suivrait une grève de la faim, selon son équipe de campagne, afin de pouvoir voter dimanche.