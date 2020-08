Tunisie: bras de fer entre le nouveau Premier ministre et le parti Ennahda

Ennahdha s’oppose toujours à tout gouvernement composé de compétences indépendantes. Pour le parti islamiste, il est obligatoire de former un gouvernement politique et de prendre en considération l’équilibre parlementaire et les résultats des élections. Sinon « quoi servent les élections ? » s’est interrogé un cadre du parti.



Mais la puissante UGTT, l’Union générale tunisienne du travail, ainsi que l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce, et d’autres partis politiques comme le parti destourien approuvent le choix du Premier ministre. Hichem Mechichi a commencé ce mardi 11 aout une nouvelle tournée de concertation.



Le gouvernement a besoin de 109 voix pour obtenir la confiance du Parlement. Ennahdha dispose de 45 députés sur les 217 que compte l'Assemblée. Le précédent Premier ministre, Habib Jemli, avait échoué devant le parlement. Mais cette fois-ci, si la confiance n'est pas votée, le Parlement sera dissous, et la Tunisie se dirigera vers de nouvelles élections anticipées.