UAD de Bambey : le Collectif des enseignants non permanents menace de décréter 120 heures de grève renouvelable

Le collectif des enseignants non-permanents de l’université Alioune Diop de Bambey/UFR SATIC compte mettre en œuvre son 3e plan d’action consistant à déclencher une grève de 120 heures renouvelable, si certains points ne sont pas réglés, notamment le retard de trois semestres dans le paiement des heures de vacation, l'arrêt de la restauration des vacataires de SATIC.



Dans un communiqué en date de ce mardi 15 octobre, le collectif, dénonce « l’absence de réaction et de communication de la part des autorités compétentes en vue de trouver des solutions durables aux différentes questions soulevées, notamment, la prise en charge effective et diligente de leur requête ».

Il invite ainsi dans le document, les autorités à prendre en charge ses préoccupations avec plus de diligence au risque d’impacter négativement le volume horaire des enseignements-apprentissages en cours.