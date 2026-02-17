UCAD : le collectif appelle à une forte mobilisation ce mardi 17 février au tribunal de Dakar

Le collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar appelle à une mobilisation massive, ce mardi 17 février 2026, à 07H30, au Palais de Justice de Dakar.



«Tous les étudiants et sympathisants sont invités à se rassembler pour témoigner un soutien constant, digne et responsable, tout en respectant strictement les lois et règlements en vigueur », a précisé le collectif dans le journal L’Observateur.



Cette déclaration du collectif a été faite lors du sit-in qu’il avait organisé le lundi 16 février à l’UCAD, pour exiger la libération des représentants des étudiants, des éclaircissements sur la mort d’Abdoulaye Ba et le paiement intégral des rappels de bourse.



A cette occasion, le collectif a annoncé officiellement une cessation totale des activités pédagogiques sur toute l’étendue du territoire nationale les mardi, mercredi et jeudi prochains, tout en sommant aux présidents de gouvernements scolaires de veiller à l’application de cette décision dans tous les établissements publics et privés, toujours selon le journal.