Violences à l’Université de Dakar : le Rectorat engage "des concertations" pour "rechercher une sortie de crise"

Le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Alioune Badara Kandji, a initié «des concertations» avec «les partenaires sociaux pour rechercher une sortie de crise par le dialogue», dans un contexte où l’Institution qu’il dirige est secoué par des tensions après la mort brutale, dans des violences policières, d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine.



Même si le communiqué de l’UCAD n’a pas précisé les «partenaires sociaux» dont il est question, l’Institution assure que «tous les acteurs» impliqués dans ce dialogue «ont insisté sur une priorité commune : l’apaisement, un dialogue inclusif avec les étudiants, et la préservation de l’année académique». La discussion, poursuit la note, a tourné autour de «trois urgences», à savoir : «la situation des étudiants détenus, la réouverture du campus social et la restauration des amicales».



Dans un «geste d’humanité», enfin, Alioune Badara s’est rendu auprès de la famille du défunt étudiant pour présenter les condoléances de la communauté universitaire.



Ces actions de décrispation s’inscrivent dans un contexte où, le Conseil académique de l’UCAD, à l’issue d’une réunion d’urgence présidée par le recteur Alioune Kandji, le jeudi 12 février, a décidé de «suspendre, à titre conservatoire, et jusqu’à nouvel ordre les amicales d’étudiants». Une décision jugée «illégale» par les amicales d’étudiants.