UEMOA : Lancement de la PISPI pour un paiement instantané et l'inclusion financière

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a procédé au lancement officiel de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PISPI) de l’UEMOA. Cette nouvelle infrastructure est l’aboutissement d'une vision visant à créer un écosystème financier plus inclusif et performant, accessible 24/7 dans les huit pays de l’Union.



L'événement, présidé par le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Cheikh Diba, représentant le Président du Conseil des ministres de l’UMOA, a marqué le lancement effectif de la PISPI. Annoncée depuis 2022, cette infrastructure est conçue pour renforcer « l’inclusion financière, réduire l’usage des espèces, promouvoir l’innovation et consolider l’intégration économique de l’Union ».



« Annoncée depuis plusieurs mois, cette infrastructure dénommée PI est l'aboutissement d'une vision commune des Autorités de l’Union, portée par la Banque Centrale, celle d'un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et plus performant, répondant aux besoins des populations de l’UEMOA. Le projet PI a démarré en 2022, avec pour objectifs de : renforcer l’inclusion financière, réduire l’usage des espèces fiduciaires, promouvoir l’innovation et consolider l’intégration économique et financière de l’Union. Il s’agit de faire des paiements numériques un véritable bien public, accessible à tous, à des coûts compétitifs, et un vecteur de progrès », a déclaré le Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU lors de son ce allocution ce jeudi à la cérémonie de lancement.



Un système instantané et interopérable dans toute l'Union



Le Système de Paiement Instantané (PI) est un système interopérable et disponible en continu (24h/24) dans les huit pays de l’UEMOA. Il répond aux exigences les plus élevées en matière de performance et de sécurité, satisfaisant ainsi les enjeux de célérité, d’efficacité et d’inclusivité des paiements dans l'espace économique.



Jean Claude Kassi Brou a indiqué que « depuis le lancement du système de règlement brut en temps réel de l’Union, STAR-UEMOA, en 2004, la Banque Centrale œuvre à la modernisation de l’écosystème. Cette transformation s’est accélérée en 2015 avec l’adoption d’un cadre réglementaire pour la monnaie électronique, conférant à celle-ci une place croissante dans les transactions financières ».



Ces initiatives ont porté leurs fruits



D’après, le gouverneur, le volume des transactions en monnaie électronique est passé de 260 millions à 11 milliards entre 2014 et 2024, le nombre de comptes de monnaie électronique a explosé, passant de 18 millions à près de 248 millions sur la même période et le taux d’inclusion financière s’est fortement amélioré, s’établissant aujourd’hui à 74 %, contre moins de 15 % il y a vingt ans. Malgré ces avancées remarquables, le renforcement de l'accès et de l'interopérabilité des services numériques était devenu nécessaire.



Des bénéfices concrets pour toutes les parties prenantes



La PISPI est présentée comme une plateforme contribuant à « bâtir une économie plus fluide, inclusive et résiliente, avec des avantages pour tous. « L’environnement est simplifié, les particuliers peuvent envoyer ou recevoir des fonds à tout moment, sans se soucier de la banque, de l’institution de microfinance ou du pays du bénéficiaire. La gratuité des transactions initiées par les particuliers, combinée à la garantie d’un dénouement instantané, est un progrès significatif.



Pour les Commerçants et Artisans, « l’acceptation des paiements devient universelle. Le QR code standardisé permet d’encaisser les paiements de tous les clients, quel que soit leur prestataire de services, ouvrant la voie à l’essor du commerce régional ».



Quant aux entreprises, « la plateforme facilite l’automatisation des encaissements et décaissements, optimise la gestion de la trésorerie et raccourcit les cycles de règlement ».



Également pour les Fintechs et Start-ups, « la plateforme offre une interface standardisée qui réduit les coûts d’intégration et les barrières à l’entrée. Cela stimule la concurrence et favorise l’émergence de champions régionaux capables de proposer des services financiers innovants ».



Administrations et Trésors Publics, « le PI constituera un canal centralisé pour le paiement des salaires, des aides sociales et le recouvrement des créances publiques, permettant de réduire les délais et les coûts ».



Un pari réussi grâce à l'expertise interne



Pour la conception de la PISPI, la BCEAO a fait le choix stratégique et audacieux de développer l'infrastructure totalement en interne. Le projet a été mené par de jeunes ingénieurs et talents de l'Union, sous la direction des équipes de la Banque Centrale. Plusieurs banques, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique des huit pays ont déjà satisfait aux exigences techniques et de sécurité, et sont prêts à offrir les services de paiement instantané à leur clientèle. La BCEAO ambitionne d'élargir cette dynamique à l'ensemble des institutions de paiement de l’Union.



Dans les semaines à venir, a indiqué M. Kassi Birou, « des actions ciblées, notamment l'accompagnement des Trésors Publics pour leur intégration et une vaste campagne de communication dans les huit États membres, seront lancées pour sensibiliser le public aux bénéfices et aux cas d'usage concrets du système ».