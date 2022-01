UGB de Saint-Louis : la coordination des étudiants entame une grève de la faim

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL) suspend son mot d’ordre de journées de sans tickets (Jgt) illimitées et de cessation de toutes activités pédagogiques. Cependant, les étudiants ont entamé une grève de la faim depuis dimanche. La décision a été prise à l’issue d’une Assemblée générale d’urgence.



Le président de séance de la Cesl a déclaré : « La coordination décide d’entamer une grève de la faim pour épargner les étudiants à des risques de session unique ou bien des années blanches ».



Djiby Diène de poursuivre : « On a alerté, on a fait des descentes dans la nationale, ils ont blessés des camarades. Actuellement il y a un camarade qui est interné à l’hôpital, il doit subir une intervention chirurgicale ».



Les grévistes exigent le "respect des protocoles d’accords signés avec les autorités universitaires".