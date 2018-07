UGB : l'UFR Droit et Sciences Po opte pour l'année blanche

Le Conseil de l'Unité de Formation et de Recherches (UFR) de Droit et Sciences politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis propose de geler l'année universitaire 2016/2017. Une décision retenue par ledit conseil tenu vendredi et compte tenu du retard énorme noté dans le déroulement de l'année académique.



Les responsables de cette UFR ne pensent pas qu'il soit possible de rattraper le temps perdu. D'après eux, les cours du premier semestre ont démarré au mois de mai, juste avant la grève des étudiants et d'ici le 31 juillet, il ne serait pas possible de terminer ce premier semestre, encore moins de démarrer le second semestre. D'où leur proposition de décréter cette année académique en cours année blanche.



A noter que le Conseil de cette UFR a simplement fait une proposition et que l'Assemblée de l'Université prévue mercredi 4 juillet est la seule instance habilité à donner une décision applicable sur cette question.



Pour rappel, les activités académiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont été paralysées pendant plusieurs semaines après les événements dramatiques qui s'y sont produits le 15 mai dernier ayant conduit au meurtre de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.