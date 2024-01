UGB : les étudiants ressortissants de Guédiawaye expulsés de leurs locaux

Les étudiants venants de Guédiawaye ont été délogés de leurs locaux dans la nuit du lundi 15 janvier 2024. Impuissants face à cette situation, les étudiants expriment leur profonde préoccupation et frustration face à l'inaction des autorités compétentes censées être leurs guides et défenseurs et qui selon eux, semble avoir oublié leurs devoirs fondamentaux envers ceux qui sont à la base de toute institution éducative.



« Regardons de près les problèmes qui persistent. Les coûts croissants des frais de scolarité, le manque de logements abordables et l'absence de ressources financières adéquates ont créé une pression écrasante sur les épaules des étudiants. Il est temps que les autorités reconnaissent que l'éducation ne devrait pas être un privilège réservé à ceux qui peuvent se le permettre, mais un droit fondamental accessible à tous », a fustigé le président de la Fédération des étudiants de Guédiawaye de l'UGB, Massyla Ndiaye.



Très remontés, contre le silence radio des autorités de Guédiawaye face à cette situation complexe et alarmante ces étudiants prévoient de déloger leurs cadets des écoles du département de Guédiawaye. Si leurs problèmes ne trouvent pas de solution.

A noter que les étudiants ressortissants de la région de Ziguinchor inscrit à l’UCAD sont dans le même cas. Ils ont même étaient traduit en justice par leur bailleur pour des arriérées de location.