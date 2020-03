URGENT - Nouveau cas confirmé de Covid-19 à Touba...

Selon notre source qui travaille au centre des opérations d’urgence sanitaire, un Sénégalais qui est venu de l'Italie le 06 Mars et qui a été hospitalisé le 09 à Touba a été testé positif au Coronavirus. Il etait venu pour aller à Porokhane (certainement arrivé en retard puisque le Magal était célébré le 05 mars). Toutefois, il n'a pas pu s’y rendre pour cause d’hospitalisation.



Notre source est formelle, « les tests révélés par l'Institut Pasteur sont positifs et l'équipe des opérations est en route pour le ramener au service des maladies infectieuses ».



PressAfrik est entré en contact avec les services de communication du ministère de la Santé qui ont refusé de se prononcer. « Attendez le point quotidien de 17 heures et vous en saurez plus », nous ont-ils dit.



Ayant foi en sa source, PressAfrik a pris la responsabilité de publier l’information.